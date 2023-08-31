北韓官方媒體今天報導，昨晚發射了兩枚短程彈道飛彈，是因應美國與南韓軍事演習所進行的「戰術核子攻擊演習」一環。

綜合路透社與法新社報導，北韓發射飛彈消息傳出之際，正值美國與南韓舉行「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演。美國與南韓聯合軍演一向會惹惱北韓。

北韓中央通信社（KCNA）引述軍方聲明報導：「北韓人民軍總參謀部（KPA）昨晚舉行戰術核子攻擊演習，模擬對『大韓民國』軍方匪徒的主要指揮中心和作戰機場進行焦土攻擊」。

北韓軍方聲明說：「這次演習目的是向敵人發出明確訊息。」平壤今年執行的武器試驗次數創下歷史新高。

南韓合同參謀本部表示，南韓軍方「和美國密切合作，保持全面備戰狀態」。

法新社報導，北韓發射飛彈消息傳出時，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）正在華府做簡報，但他不願對媒體發表評論。

北韓領導人金正恩已宣布北韓是「不可逆轉」的核子國家，並指示增加武器生產，包括戰術核武。