今年ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽即日起至2023年9月24日開放報名，徵件類別更由靜態攝影擴大至動態影片，邀請參賽者將符合主題意涵的作品上傳活動網站，展現出各種「崛起」的時刻，即有機會獲得總價值超過2萬美元的獎品及獎金。本屆更舉辦社群抽獎活動，參加者有機會獲得ColorPro VP2756-2K專業顯示器。

ViewSonic顯示器事業部總經理林宗漢表示，今年第四屆ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽以「崛起」為主題盛大展開，更納入影片作品參賽，我們希望能以更寬廣的藝術形式，匯集世界各地的創作者，凝聚力量、追求蛻變，鼓舞他們持續探索各種可能性，達成藝術與創新崛起的新境界。

此次賽事ViewSonic也將攜手創意產業夥伴SHOOTERS、PANTONE、Capture One、Calibrite和Shoot The Frame，舉辦藝術沙龍、工作坊，並共同組成評審團，針對參賽藝術作品的故事性、美學、創意、與大賽主題的相關性、技術執行等方面，嚴謹評比所有參賽作品。

今年優勝者除了獎金之外，也將獲得專業級影像創作、編輯工具等一系列獎項，包括ViewSonic ColorPro 專業顯示器、Capture One專業影像軟體、PANTONE與Calibrite的精準色彩管理工具，以及Shoot The Frame進階會員資格，進一步協助創作者提升創作能量。