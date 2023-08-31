天后「CoCo」李玟上月驟逝，留給外界許多謎團，尤其一段9分鐘錄音檔流出，揭露李玟去年上《中國好聲音》遭霸凌的總總黑幕。對此，資深媒體人麥若愚昨上節目，坦言聽聞錄音也相當心疼，並直指：「我覺得沒有談片酬是（李玟）很大的致命傷」。

麥若愚昨在《新聞挖挖哇》談李玟事件，表示當年台灣有兩個很大的選秀節目《超級星光大道》和《超級偶像》，後來有不少人趁勝追擊到大陸參加《中國好聲音》，最後都被淘汰黯然回台，後來他才聽說不少藝人一到那裡就被製作單位要求簽十年長約，要求藝人未來這十年的巡演等工作都由製作單位包辦，電視台才會讓藝人晉級，許多歌手不肯答應，因此遭到被淘汰的命運。

【搶播】李玟生前「九分鐘錄音檔」掀起多少黑幕？

麥若愚說，這件事在圈內流傳已久，但一直沒有爆發的主因是大陸會唱歌的人才太多，因此蓋住了這些黑幕，沒想到因為李玟使該節目的黑幕不斷被翻出，麥若愚更表示，在這之中還包含當地電視台之間競爭的內幕，他認為李玟在大陸走紅，靠的是當年在湖南衛視上《我是歌手》奪冠，她是湖南衛視栽培捧出來的人，但這回到了浙江衛視參加節目，又因為李玟其實不是該節目計畫邀請的導師第一人選，才讓無條件答應救火的李玟不受尊重。

據知，去年《中國好聲音》原本要邀請的導師是一位男聲樂家，但他看不慣節目黑幕因此中途退出，李玟得知後由於對音樂的使命和熱情，才義無反顧答應幫忙，卻因此被工作人員看輕，麥若愚無奈說：「李玟也太一廂情願了，她已經身體有狀況了，她已經得癌症了，又要換關節，節目製作單位還這樣，她都沒有講她的病痛，要面子」。

麥若愚認為，李玟做錯最嚴重的一步是連酬勞都沒談就答應幫忙，「你身段這麼低，有時候反而會被人家欺負」，導致沒有談片酬成為李玟的致命傷，讓其他人誤解她連錢都不在乎就願意奉獻給這個節目，因此看輕李玟，又因為李玟本來是湖南衛視的人，而浙江衛視的副導聽說是富三代，這次因風波才被起底該名副導背景有多硬，令麥若愚心疼說：「他怎麼會把李玟放在眼裡」。