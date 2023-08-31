台北地檢署

知名電子大廠金仁寶集團負責人許勝雄，因原定接班人的前女婿沈軾榮傳出婚外情去職後，安排獨子許介立進入集團接班，去年衍生出金寶、吉寶合併案、群創光電股權交易案、金寶股權交易案、董事長許勝雄之子許介立取得金寶庫藏股案、疑涉隱匿泰國工廠疫情案等一連串訴訟案件；台北地檢署調查後，認為指控內容均罪嫌不足，31日將許勝雄父子、金寶總經理陳威昌共8人全部不起訴處分。

不起訴的8人，包括許勝雄、許介立父子、金寶總經理陳威昌、仁寶副董事長陳瑞聰、仁寶總經理翁宗斌、金寶財務長游千慧、金寶行政管理處長徐華美等人。

全案起源於許勝雄因原定接班人的前女婿、前金寶總經理沈軾榮傳出婚外情去職後，許勝雄安排獨子許介立進入集團核心，接任金寶總經理，許與沈一度決裂。

由於許勝雄認為他對金寶的持股比例偏低，為免日後金寶董事改選時，恐未能獲得持有金寶股權5.62％的沈軾榮家族支持，而導致許勝雄喪失對金寶的經營權，許勝雄即策畫金寶、吉寶合併案，另安排許介立獲分配金寶庫藏股，以增加許勝雄家族對金寶的持股，進而衍生一連串的訴訟案件。

不過，金寶因經營權衍生的訴訟糾紛，許勝雄及前女婿沈軾榮去年6月2日已簽署共同聲明上演「大和解」，加上檢方調查後認為，雙方指控的內容均罪嫌不足，因此今將許勝雄8人不起訴。