依衛生福利部2021年統計國人十大死因，除癌症外，心臟血管疾病高居第二位，在國人生活習慣及不良環境下，心臟疾病發生年紀也更年輕化。台北市立聯合醫院提醒，發現病人明顯心臟病典型症狀、高發作頻率、高危險群，或強烈懷疑不穩定心絞痛，建議病人接受心導管攝影檢查，追蹤成效及做為心臟手術評估之依據。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區心臟血管內科主治醫師周伯翰說，醫師為了解心臟完整情況，當非侵入性心臟檢查無法確定詳細原因，或發現病人明顯心臟病典型症狀、高發作頻率、高危險群，或強烈懷疑不穩定心絞痛，通常建議病人接受心導管攝影檢查，藉此檢查獲得病患精確診斷及給予治療。

他解釋，心導管做為心臟血管侵入性檢查，需由心臟專科醫師執行。臨床應用廣泛，可用作心臟功能評估、確立心臟疾病診斷、藉由心導管技術進行治療、追蹤成效及做為心臟手術評估之依據。

周伯翰表示，心導管有幾種，其中最常指的是「心臟冠狀動脈血管攝影」，也是目前診斷冠狀動脈疾病最準確方法。醫師依據病患血管彈性及血液回流情形，選定穿刺部位如手腕、鼠蹊部進行局部麻醉，並將等同原子筆芯粗細大小導管放入血管中，測定各腔室構造壓力變化，注射顯影劑進行心臟血管攝影。

周伯翰強調，對於穩定性心絞痛病人而言，大部分氣球擴張術或支架治療僅能暫時性紓解胸痛，無法預防心肌梗塞、減少死亡率。治本之道還是要控制三高高血脂、高血壓、高血糖並戒菸、戒酒及規律運動，同時定期健康檢查。