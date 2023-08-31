中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝30日表示，要暢通民營企業股、債、貸三種融資管道，包括實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，持續加大對民營企業的信貸投放，以及擴大民營企業債券融資規模等。

潘功勝當日在一場由商業銀行、金融部門出席的金融支持民營企業發展工作推進會上表示，要暢通民營企業股、債、貸三種融資管道。貸款方面，實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民營企業的信貸投放。

潘功勝續指，債券方面，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，擴大民營企業債券融資規模。鼓勵和引導機構投資者配置民營企業債券。股權方面，支持民營企業上市和再融資，積極發揮地方政府專項引導基金作用，完善投資退出機制。建立健全與民營企業常態化溝通交流機制，為金融支持民營企業發展創造良好輿論氛圍。

潘功勝強調，支持民營企業發展是金融供給側結構性改革的重要內容。做好民營企業金融服務，有助於進一步激發民營企業韌性與活力，為構建新發展格局、實現高質量發展提供強有力支撐。金融機構要提高政治站位，樹立「一視同仁」理念，為民營企業發展提供高質量的金融支持。

中國證監會副主席王建軍指出，證監會將推動註冊制改革走深走實，健全資本市場功能，進一步發揮資本市場支持民營企業融資成長的重要作用。支持符合條件的民營企業上市融資和再融資，優化併購重組「小額快速」審核機制。

王建軍也說，支持證券公司加大對民營企業服務支持力度，鼓勵參與民企股權融資支持工具，通過私募資管計劃為民營企業增加融資管道。深入實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具。綜合運用股票、債券等多種工具，穩妥應對民營房地產企業風險。