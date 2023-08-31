博世曾在今年四月表示，計畫收購TSI半導體在加州Roseville的晶片工廠，並投資15億美元對工廠進行改裝，以生產能夠協助擴大電動車續航範圍的碳化矽(SiC)晶片。新公司稱為博世半導體，將於2026年啟用。

博世在周三說，加州政府已經批准為這家公司提供2500萬美元的稅務減免。

博世執行長Stefan Hartung說，是否將工廠擴建到預定規模，將取決於美國政府、地方政府或加州政府的支援。它已經得到了一些支援，但顯然需要更多支援。

該公司說，加州TSI工廠以及德國兩間工廠將成為博世內部半導體生產的三根支柱。Hartung說。收購加州工廠將加速博世在碳化矽晶片的競賽。博世多年來一直生產車用晶片。該公司表示，晶片需求正以每年30%的速度增長。

購買晶片製造設備可以獲得美國的稅收減免，而速度是關鍵。Hartung說，公司能夠確保設備的獲得，並且及時地在2026年投產。