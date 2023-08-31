「元大日本龍頭企業基金」9月1日起也將開放定期定額申購，投資人可以透過該基金銷售機構以「小額」、「長期投資」、「分散風險」等定期定額的優勢投資日本。

全球供應鏈短缺緩解，半導體供應恢復正常，加上弱日圓助攻，日本製造業動能發威，據高盛統計至9日為止，涵蓋東證指數91%市值的成分企業中，61%公布的財報成果優於預期，29%低於預期。優於預期的產業集中在內需及汽車，並以大型企業的成績較突出，例如豐田(Toyota)、本田(Honda)等七大車商的合計獲利較去年同期大增87%。根據元大日本龍頭企業基金最新公布的前十大持股，正也包含出口強勁的汽車業。

元大投信分析，在晶片短缺緩解後，日本車好品質加上日圓貶值有利出口報價，推動汽車業普遍營收獲利創高。豐田為蟬聯多年全球銷量第一的汽車業者，野村證券曾估計日圓每貶值1元，豐田汽車的營業利益可增加1.36%。根據豐田汽車4-6月財報，豐田上季營收成長24%，而合併純益大增78%，不但是單季歷史新高數字，也是史上日本首家季度營業利益衝破1兆日圓大關的公司，全年營收獲利有機會將挑戰歷史新高。

豐田目前是元大日本龍頭企業基金重點持股之一，在全球汽車霸主基礎上，豐田在新能源車領域長線潛力可期，目前除了是油電混合車龍頭，更掌握關鍵技術並採取多線並進策略，在包含固態電池、氫能源車等研發能量不容小覷，有機會爭奪全球新能源車龍頭。

歐美庫存去化接近底部，有望轉為補庫存，日本央行續行寬鬆政策，弱勢日圓將持續支撐日本企業的競爭力，日本製造業龍頭喜迎景氣成長循環，再加上報復性旅遊觀光人潮，日本經濟全面升溫，現在正是錢進日本良機，小資族也可在9月1日起，透過元大日本龍頭企業基金定期定額小額布局。