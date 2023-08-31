韓國財政部認為，利用這個連續假期，希望能激起韓國國內消費力，也會緊盯物價是否異常大漲。韓國消費者通膨在2022年7月時，衝到破紀錄的6.3%之後，現在已趨緩，預計8與9月的物價漲幅應比3%高一點。

韓國財政部打算把20種主要當地食品的售價，降到至少要比去年同期還要低5%。包括做泡菜的大白菜、蘋果、水梨、洋蔥、牛肉，還有部分海鮮等。另外，還要砸最多6700億韓元，約5.06億美元來做促銷，要讓民眾有感地享有至少30%的食物折扣。

為了鼓勵韓國人民能在韓國境內多走走，當地政府除了在假期間不收高速公路過路費之外，還在今年底之前會提供60萬張住宿券。31日，韓國疾管局也把新冠病毒的傳染能力降至最低的4級，也就是跟流感一樣。

政治評論員認為，韓國政府整個部門都動起來，先是動員總統特別權力讓大家多休一天假，然後又降低新冠病毒的感染等級，目的就是讓民眾出外遊玩花錢，不僅對經濟成長有幫助，也可挽救當地政府孱弱的聲望，可謂一石二鳥之計。

就事實而論，韓國經濟目前真的在走下坡。因對景氣趨緩的擔憂日漸增加，韓國最新的工業生產、零售銷售以及設備投資的成長率都在下滑。像是7月工業產出月減0.7%，例如電子元件大減11.2%，半導體也月減2.3%。至於零售銷售減少3.2%，其中對汽車需求少5.1%。同時，設備投資更是大減8.9%。