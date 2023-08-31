賭場收入創新高竟敲響市場警鐘？拉斯維加斯所在的內華達州，周三公布7月的博弈收入高達14億美元（約新台幣446億）比去年同期成長7%，且有望助威收入連三年創新高。有趣的是，知名大空頭Jim Chanos曾表示，伴隨連續多年創新高而來的往往是景氣低迷時期，如同2000年與2007年的狀況。

綜合外媒報導，除了當地遊客，國際旅客的回歸大幅提升賭場收入，7月將近30萬的外籍遊客，透過機場Harry Reid international Airport進出內華達州，是2019年爆發新冠肺炎疫情以來，最多國際旅客到訪的月份。

在7月的強勢助威下，內華達州的博弈收入有望連續三年創新高，去年148億美元的總收入，打破2021年所保持的134億美元歷史紀錄。即使如此，對市場而言，這恐怕不是一個好消息，Jim Chanos表示，賭場收入可以被視為一項可靠的經濟指標。

Jim Chanos說：「拉斯維加斯的收入是美國消費者一個同步甚至是領先的經濟指標，你可以從2000及2007年的數據去觀察，就是前兩次經濟大衰退之前的狀況。」

當博弈收入連續三年創新高達到雙位數成長後，2007年只成長2%，金融危機爆發後，2008年與2009年皆下降約10%；2000年也是在博弈收入連續三年成長後，當年只增加7%，並在接下來的兩年裡下滑約2%和1%。