台中—金門航班機位嚴重不足， 9月起運能將大幅增加。（陳淑娥攝）

台中雖有台中國際機場，服務中台灣700萬居民，但不僅國際航班少得可憐，連往返金門航班機位也嚴重不足。經立委江啟臣爭取，兩家航空公司9月共增加15％量能、10月增幅則達23％，每月共可提供近5萬個座位，以解決一票難求問題。

為帶動中台灣的觀光經濟發展，江啟臣長期關注台中機場擴建問題，希望以「中進中出」為具體目標；但國際航線增班和開闢還在努力中，就先接到台中—金門航班機位嚴重不足陳情，由於嚴重影響中部民眾往返，江啟臣特別7月份向交通部反映，並要求設法解決。

江啟臣指出，台中雖有台中國際機場，服務中台灣700萬居民，但國際航班卻少得可憐，他5月於立法院透過質詢要求交通部必須設法解決，做到「中進中出」，帶動中部地區經濟發展。不過國際航線還沒看到具體進展，國內線就由於機位不夠，出現台中—金門一票難求的困境。

江啟臣指出，經過溝通協調後，9、10月份台中—金門往返航班將會採放大航班方式增加機位以提高運量，預計9月將較8月份先增加15％、10月將會再提高23％，可望增加近萬人疏運量，緩解台中—金門交通往來，同時也請交通部繼續注意旅運需求，滾動檢討因應，確保民眾交通便利，才能有效促進在地觀光與經貿發展。

其中立榮航空9月份每日放大1~2航班，10月份放大2航班(機型由原ATR放大為A321)，換言之，8月份原本2萬2680個座位，9月增為2萬8796個，10月為3萬1040個；華信航空於每周日放大1航班(機型由原ATR放大為B738) ，原本8月份為1萬7948個座位，9月增為1萬8172個，10月為1萬9012個。兩家航空8月份原本合計4萬628個座位、9月將增至4萬6968個，10月則為5萬52個座位。