加州大學柏克萊分校講師Peter Bittner日前在「中美聚焦」網站上撰文呼籲，美中借鑒全球武器條約的歷史先例，包括標誌性的《禁止核子擴散條約》（NPT），就人工智慧（AI）監管達成雙邊協議，是十分重要的。

文章稱，人工智慧系統驅動汽車，為各行各業提供動力，並且越來越多地影響着軍事決策。然而，與所有強大的技術一樣，它也帶來了重大風險─如果不加以控制，可能破壞雙邊和全球關係的穩定。

Peter Bittner直言，人工智慧可以為軍事行動提供巨大的戰略和戰術優勢。然而，另一方面卻可能引發一場新的人工智慧軍備競賽，有可能引發衝突、滋生不信任並破壞全球穩定。

文章稱，這種情況令人毛骨悚然地想起冷戰期間世界面臨的核難題。隨着核技術的發展，出現了一個悖論─雖然具有發電等和平應用方面的潛力，但它也化身為相互保證毀滅（MAD）的幽靈。正是在這種背景下，1968年《不擴散核武器條約》應運而生，它旨在防止核武器擴散、促進裁軍、促進和平利用核能。

Peter Bittner表明，人工智慧的興起也造成了軍民兩用的困境。人工智慧具有顯著提高生產力、解決複雜問題，並創造巨大經濟和社會效益的潛力。然而，如果不受監管，它有可能對美中關係和全球層面的穩定構成重大威脅，特別是在軍事領域。

文章警告，人工智慧驅動的軍備競賽可能帶來的場景是，由機器驅動的快速決策繞過人類的深思熟慮和判斷，從而無意中加劇衝突。這些自動化決策可能無法完全考慮地緣政治的細微差別和長期影響。

此外，在追求優勢的過程中，各國可能越過道德界限，創造出無需人類干預即可行動的人工智慧武器，進一步擴大意外對抗的風險。缺乏標準化的人工智慧規範，還可能導致各國沉迷於秘密的人工智慧活動，從而加劇相互猜疑，並增加因為誤解意圖而採取先發制人行動的機率。

文章呼籲，美中就人工智慧監管達成雙邊協議，可能有助於應對上述威脅。該協議應涵蓋限制自主武器的開發和部署、提高人工智慧研究和開發的透明度，以及促進共同利用人工智慧應對氣候變化和疾病爆發等共同挑戰等。