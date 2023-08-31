日籍球星大谷翔平右手肘韌帶撕裂，本季不會再登上投手丘，但依然持續累積打擊紀錄。30日客場對戰費城人，大谷翔平擊出本季第25支二壘安打，根據日媒《Full-Count》報導，大谷翔平達成單季「8支三壘安、25支二壘安、44轟」的難得紀錄。

本季大谷翔平長打威力進化，敲出44轟在美聯有著不小領先幅度，距生涯單季最佳僅有2支差距，此外大谷翔平還配備飛快腳程，外野手若不注意，時常發生大谷把短程安打跑成二壘安打的戲碼，而今年8支三壘安打也並列大聯盟首位，同時也平單季最佳，儼然成為長打製造機。

內文指出，1940年以來僅有6名球員完成「8 & 25 & 44」成就，大谷翔平和葛瑞洛（Vladimir Guerrero，2000年）、施密特（Mike Schmidt，1980）、吉姆萊斯（Jim Rice，1978）等傳奇球星齊名，但其實大谷翔平早在2021年，也就是他拿下生涯首座美聯MVP的球季，就已完成這項紀錄，大谷翔平是唯一2度寫下該成就的球員。

大谷翔平31日繼續交手費城人，4打數敲出1安、賺進1打點，大谷在9局一人在壘、平手狀態時上場，可惜遭到3球三振，但多虧後頭的祖瑞（Brandon Drury）敲出決定勝負的2分炮，天使得以躲過橫掃，以10比8將勝利帶回。