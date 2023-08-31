花蓮縣政府112學年度提升國中小免費營養午餐價錢，並將全縣劃分10個區域標案，網羅在地優良廠商參與學校午餐供應的服務，讓師生吃得營養又健康。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府112學年度提升國中小免費營養午餐價錢，除維持既有的每周2次有機蔬菜、1次豆奶，更加碼餐餐有點心及異國料理，增加餐點多元性。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣推動國中小學校免費營養午餐已逾10年，期間選用在地優質食材，每周供應2次有機蔬菜、1次豆奶，讓師生吃得營養又健康，廣獲家長好評，不過隨物價持續飆漲，各地不時傳出食安問題，縣府宣布新學期每餐提高10元，並劃分10個區域發包，提升團膳業者服務品質。

縣府教育處自2010年實施國中小學校免費學校午餐，並選用當地當季食材烹調料理，104學年度起加入每周1次有機蔬菜政策後，持續優化，在111年度再增加每周供應1次有機蔬菜及1次在地產製的有機豆奶，意即學童每周吃得到2次有機蔬菜。

國中小學校營養費用原本為國中每人50元、國小45元，不過物價持續飆漲，團膳業者恐無法負荷，因此縣府教育處決定斥資，自112學年度起提升每餐10元，屆時國中為60元，國小55元，藉以提升整體品質，讓師生吃得健康又安心。

教育處體育保健長盧谷砳樂表示，111學年度國中小學校營養午餐經費為1.6億，112學年度則提升至2.2億，由於上學年度有1周1次有機豆奶由縣府自行處理，今年改為廠商執行，因此新學年度的價錢除包含提高每餐10元的總價，還有機豆奶價錢。

盧谷砳樂也提到，新學年度除延續每周2次有機蔬菜、1次有機豆奶，還加碼規畫餐餐有點心，如水果、小餐包、甜湯等，沒有特別限制廠商，同時還增添異國料理菜色元素，除提升午餐內容多樣化，更希望能藉此讓學童從舌尖體驗異國文化。

此外，教育處112學年度打破從前學校午餐全縣一標的藩籬，將全縣劃分10個區域標案，藉此網羅在地優良廠商一同參與學校午餐供應的服務。

盧谷砳樂表示，目前共有7家團膳業者加入學校午餐供餐行列，希望能藉此減緩食材長途運送衍生的問題，並透過彼此良性競爭，提升服務品質，為在地學子的營養和食安把關。