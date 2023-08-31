高雄市大社區學府路段山區大彎道經常發生交通事故，被稱作為「鬼之下坡彎道」。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

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高雄市大社區學府路段山區大彎道經常發生交通事故，網友昨天在網路社群公布2名男子共乘機車，疑遭他車滲漏油漬致轉彎道時自摔，警方事後循線通知該車車主林姓男子說明，並依「道路交通管理處罰條例第20條」車體毀損導致油漬滲漏，處以新台幣1800至3600元罰鍰，呼籲民眾經過該路段要減速慢行。

警方表示，大社區學府路段呈現約80度的陡峭彎道，被稱作為「鬼之下坡彎道」，若車速過快容易造成翻車意外，今年1至4月該路段發生交通事故就達15件，其中共21人受傷、舉發交通違規60件。

高市府交通局於今年4月24日辦理現場會勘後，發現地面上大面積的「慢」字有滑行作用，因此塗銷「慢」字標線，使得車輛過彎時不致於滑行肇事，並為防止發生自摔意外，同時增設轉彎指示牌面及左轉等標誌、標線來改善設施提醒駕駛。

警方表示，經過在學府路段設立Q版人型立牌及藍、紅爆閃燈，提醒用路人注意放慢車速，並加強巡邏及違規取締、防制危險駕車，加上學府路段經交通工程改善後，今年5月至8月份的交通事故已降為7件、受傷5人，告發交通違規30件。

警方呼籲駕駛，若車輛行經山區路段，請「放慢車速、小心駕駛」，遵守交通法規，以降低意外發生風險，維護人車安全。