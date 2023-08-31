印度電子與資訊科技部宣布，在8月30日午夜申請投資補貼的最後期限截止時，包括戴爾、惠普（HP Inc）、蘋果供應商鴻海，以及印度Optiemus Electronics和Dixon Technologies India等30多家國內外大廠提出申請，但蘋果不在申請名單中。

據印度政府官員透露，尚未見到蘋果就在地生產MacBook和iPad提出補貼申請。

這項印度總理莫迪力推的補貼政策旨在促進印度國內的PC、平板電腦和伺服器等科技產品製造業，盼能複製2020年的成功經驗。當時莫迪政府推出獎勵措施吸引鴻海、緯創、和碩等手機代工大廠奔赴印度投資設廠，使上年度印度製iPhone手機的全球佔比擴大至7%。

為了扶植本地的科技硬體製造業，莫迪政府使出「胡蘿蔔與棒子」恩威並濟的措施，在8月初宣布自11月1日起，筆電、平板、PC以及伺服器等電子設備與相關零組件必須取得印度政府許可才能進口，此舉引發美國科技業強烈反彈，擔心此舉可能衝擊蘋果、戴爾等公司的產品出貨，並迫使這些公司必須在印度本地製造產品。美國貿易代表戴琪日前對此表示關切，強調利害關係者應有機會檢視印度這項政策並提供意見，以確保該政策施行後，不會衝擊美國對印度的出口。