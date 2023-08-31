臺企銀2023年第二季合併淨收益79.37億元，季減0.33％、年增18.23％，仍創次高。稅前淨利33.35億元，季減18.62％、年增34.34％，稅後淨利27.29億元，季減21.39％、年增34.05％，仍雙創同期新高、歷史第四高，每股盈餘0.34元。

合計臺企銀上半年合併淨收益159億元、年增達23.01％，提存前稅前淨利82.63億元、年增達36.87％，稅前淨利74.34億元、年增達46.57％，稅後淨利62.02億元、年增達49.07％，均創同期新高，每股盈餘0.77元。

臺企銀7月自結合併淨收益31.76億元，月增8.27％、年增9.3％，惟受提呆費用達6.81億元，月增23.9％、年增達48.63％影響，使稅前淨利9.02億元，月增9.02％、但年減24.14％，稅後淨利7.39億元，月增5.63％、年減達34.66％，每股盈餘約0.09元。

不過，累計臺企銀前7月自結合併淨收益190.92億元、年增達20.51％，提存前稅前淨利98.36億元、年增達27.97％，稅前淨利83.4億元、年增達33.6％，稅後淨利69.46億元、年增達31.84％，均續創同期新高，每股盈餘0.87元。

臺企銀截至7月底合併每股淨值續升至14.32元。臺企銀表示，隨著近年積極開創多元獲利，且受惠台美利差擴大，使金融交易淨收益及手續費淨收益提升，挹注整體獲利表現上揚，對全年營收表現維持審慎樂觀。