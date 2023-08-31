儘管如此，汽車業的7月生產卻因為供應鏈問題持續得到解決而月增0.6％。包括豐田和本田等車商，透過其龐大供應鏈網絡而對日本製造業帶來重大影響。
但電子零件的7月生產卻月跌5.1％，至於機械生產也月跌4.8％，是拖累整體工業生產下滑的主要原因。
經濟產業省調查，製造業預期他們8月和9月的生產，將各自上升2.6％和2.4％。雖然業者看法樂觀，但專家依據過去經驗指出，業者的預測通常較實際狀況來得樂觀許多。
日本經濟產業省31日公布7月工業生產月跌2％，較市場預期月跌1.4％嚴重，並扭轉6月份月增2.4％的局面，顯示中國大陸乃至全球經濟放緩而減少需求，讓製造業才剛踏入下半年即面對不利情勢。
儘管如此，汽車業的7月生產卻因為供應鏈問題持續得到解決而月增0.6％。包括豐田和本田等車商，透過其龐大供應鏈網絡而對日本製造業帶來重大影響。
但電子零件的7月生產卻月跌5.1％，至於機械生產也月跌4.8％，是拖累整體工業生產下滑的主要原因。
經濟產業省調查，製造業預期他們8月和9月的生產，將各自上升2.6％和2.4％。雖然業者看法樂觀，但專家依據過去經驗指出，業者的預測通常較實際狀況來得樂觀許多。
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