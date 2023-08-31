台北市長蔣萬安出席雙城論壇，致詞引用溫庭筠和李白的唐詩「望江南」、「早發白帝城」等詩句，對此，民進黨立院黨團今表示，蔣萬安競選時談到雙城論壇是否舉辦的前提是「中共不再擾台」，但雙城論壇舉行時，共機變本加厲擾台，跟他過去對市民的承諾似乎相違背。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄也指出，蔣萬安引用唐詩比喻兩岸關係恰如江河行舟，不應該「過盡千帆皆不是」，他批評，這樣的比喻是不倫不類。

莊瑞雄指出，去年5月27日蔣萬安受訪時說，雙城論壇是否舉辦，有3個前提，第一是「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」還有「地位對等」才有意義，這次號稱是最大陣容到對岸，兩岸之間的穩定和交流是國人有所期待，但這段期間看到，蔣萬安出訪，共軍跟共鑑仍持續擾台。

莊瑞雄說，這次雙城論壇不知道是蔣萬安酒喝多了還是怎樣，他用「過境千帆皆不是」，這樣的比喻是不倫不類，其實台灣民眾要求很簡單，大家穩健穩定跟和平，共機不要擾台消彌對立，大家表達歡迎，但也沒有必要在雙城論壇喊著中華民族偉大復興。

他指出，溫庭筠此詩的意境是落寞淒涼、肝腸寸斷，是在講美少女看著船，找尋郎君有沒有回來，一艘艘都不是，落寞淒涼、肝腸寸斷，以這樣比喻兩岸關係有點不倫不類，沒有藉這個機會跟中國大陸當局表達共軍共鑑對台灣的騷擾，沒有抗議很可惜，

莊瑞雄表示，尤其美國總統拜登又簽署軍援台灣，中國大陸第一個反應是不要做軍事勾結，對國防戰力提升和保護民眾，這是理所當然，可惜蔣萬安沒有藉此跟中國大陸表達抗議，國民黨台北市黨部又要率團到中國大陸去，每次碰到大選就搞這種遊戲，氛圍很怪，不是雙城好兩岸就好，應該是「兩岸只要好，台灣各個城市都會好」。