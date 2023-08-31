鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，遭外界狠批舉動如同保送民進黨參選人賴清德。對此，自稱「台灣阿南德」的前主播何啟聖斷言，國民黨終與民眾黨合作，以柯正侯副參選總統。

何啟聖今（31）日在臉書提到，郭台銘宣布參選，不僅未達到「以戰逼和」的企圖，反倒「加速促成藍白整合」，徹底將自己邊緣化。何啟聖分析道，日前國民黨內反對侯友宜任副手的意見，國民黨主席朱立倫對此表示「多溝通，以大局為重」，並未否認侯任副手的可能性。

何啟聖進一步說明，以目前侯友宜的聲勢，從517被提名至今已逾3個月，民調仍無起色，原因除了侯個人因素之外，朱立倫乾綱獨斷沒收初選，違反黨內民主原則，嚴拒黨員參與，讓侯友宜的出場式欠缺正當性，才是硬傷。若一意孤行，執意参選到底，不只侯獨嚐敗選苦果，朱立倫勢將為敗選下台負責。因此，何啟聖認為，拉住柯文哲，力促「藍白合」，朱立倫對外便可宣稱至少達到泛藍支持者所要求的整合目標。敗則模糊敗選責任，與柯共擔，以保黨主席之位；勝則可攻閣揆一職，可謂「進可攻、退可守」。

至於藍白合後的正副問題，何啟聖以博弈理論中的「弱雞遊戲（懦夫賽局）」分析，認為柯、侯如同兩台往懸崖急駛的車子，若以朱立倫的盤算，促成藍白合為現階段首要目標，致使侯成為讓步的一方，再以柯用民調排名相搏。何啟聖斷言，國民黨終與民眾黨合作，以柯正侯副參選總統。

何啟聖最後也點名朱立倫當初若遵循黨內既有的規範，公開、透明的舉辦初選，也不至演成一發不可收拾的局面，且先有徵召的之過，後又協調無果，朱立倫是無能還是故意，選後應做清楚交代。