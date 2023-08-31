台灣高鐵公司近年持續滾動調整自由座車廂配置數，部分列車之自由座車廂已不再限於10、11、12節，明（1）日起調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，並取消「自由座車廂10-12」字樣，敬請旅客進站時依循自由座指標搭乘。同時，台灣高鐵公司也將持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座／自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2節到8節不等之自由座車廂。

台灣高鐵公司建議，搭乘自由座的旅客可於抵達車站後，透過設置在：售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」（如附圖），查看最近車次的自由座車廂配置位置，「旅客資訊顯示系統」上也會同步顯示車次時刻、停靠站等旅客所需的乘車資訊；此外，台灣高鐵App（車次查詢）及高鐵企業網站上（快速查詢／時刻表與票價查詢），也可提供旅客查詢各車次自由座車廂配置數量及位置，方便旅客提早規劃行程，歡迎多加利用。

台灣高鐵自由座服務自2007／11／12推出以來，提供當日搭乘車次不確定的旅客可於車站內隨到、隨買、隨搭乘的彈性選擇；為了提供自由座旅客更方便的購票服務，高鐵公司更自今年7月起，推出可於車站大廳內透過「T-EX行動購票」App購買自由座車票的全新服務。旅客只要安裝最新版的App（6.65 以上版本），並開啟手機藍牙功能就可透過 App 的「今日自由座」專區立即購得當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應 QR code 票證進站搭車，進一步提升自由座旅客購票的便利性。

因應近期旅客持續增加，台灣高鐵公司持續觀察運量變化及旅運狀況，滾動評估增開班次以及調節自由座車廂數以加強服務旅客。同時，各車站也將於尖峰時段增派人力，全力引導自由座旅客順利乘車。如遇自由座人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車，並適度開放車間通道、對號座車廂供旅客站立，以達到快速疏運旅客、緩解候車人潮的目的。

台灣高鐵表示，另將於必要時，啟動車站人潮管制機制，避免過多旅客進入付費區或月台，以確保旅運安全。台灣高鐵公司敬請旅客配合站務人員的指引，並體諒同行旅客的需求，共同創造高品質的旅運服務。