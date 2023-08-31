陸媒《證券時報》報導，大陸多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業銀行下調存款掛牌利率後，時隔不到三個月的再度下調；也是2022年9月以來，商業銀行根據自身經營需要和市場形勢，第三輪主動調整存款掛牌利率。

據報導，相比於6月的下調，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單。兩家國有大行和一家股份制銀行指出，9月起，這些銀行將下調定期存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

股份行分支機構人士表示，此輪下調存款利率銀行早有積極準備，其內部在本周初就以非正式形式通知存款利率下調在即，要求分支機構抓緊月末時點，在存款利率再度調降前加大存款吸收力度。

另有大陸國有大行分行人士表示，在存款利率下調預期下，為做好月末存款工作，該行追加了大額存單投放額度，趕在利率再度調整前爭攬行外資金。

對於此番存款利率下調，市場亦有充分預期。根據存款自律定價機制，要求自律機製成員銀行參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期貸款市場報價利率（LPR）為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水準。根據8月最新的LPR報價，1年期LPR為3.45％，較上月下降10個基點。