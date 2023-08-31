具有美食指標性的《台灣米其林指南2023》發布會今於台北文華東方酒店登場，最新米其林指南名單揭曉，為餐飲界更添星光。

臺灣米其林董事長毛行健為活動揭開序幕。（吳娮翎攝／吳娮翎台北傳真）

◎2023《台灣米其林指南》星級餐廳名單

●米其林一星名單：

有28間蟬聯奪星，並有7家新進榜，蟬聯名單有「教父牛排Danny's Steakhouse」、「de nuit」、「鹽之華Fleur de Sel」、「Forchetta」、「富錦樹台菜香檳」（松山）、「Holt」、「Impromptu by Paul Lee」、「謙安和 Ken Anho」、「吉兆割烹壽司」、「Longtail」、「明福台菜海產」、「米香」、「山海樓」、「俺達的肉屋」、「巴黎廳1930 x 高山英紀」、「欣葉 鐘菜」、「承 Sho」、「澀Sur- 」、「明壽司」、「鮨野村」、「鮨隆」、「壽司芳Sushiyoshi 」、「T+T」、「請客樓」、「天香樓」、「雅閣」、「彧 割烹」 、「金蓬萊遵古台菜」。

一星新進名單有「A Cut」 、「Ad Astra」、「斑泊」、「Haili」、「INITA」、「文公館」和「ZEA」，其中「斑泊」拿下年輕主廚獎二度上台入星榜，讓人驚艷。

●米其林綠星名單：

選出致力推動零浪費，環境友善食材的餐廳，得獎名單有「EMBERS」、「小小樹食」（大安路）、「陽明春天」（士林），新進名單則有「好嶼」、「THOMAS CHIEN」，共計2家新入榜綠星。

●米其林二星名單：

蟬聯星榜的名單有「侯布雄」、「logy」、「RAW」 ，新進名單則有「Liberté」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」。

●米其林三星名單：

米其林三星名單則有連續6年蟬聯奪星的「頤宮」，自2018年米其林獎項開始年年奪獎，，新進名單則有現代新加坡料理 「JL Studio」除奪得三星殊榮，更被譽為全世界最佳新加坡料理，世界上第一次由台灣料理奪得米其林三星由「Taïrroir 態芮」壓軸登場奪得大獎，被譽為世界上最棒的台灣料理，態芮展現台灣新世代飲食精神，融合台灣食材、風土與態度的料理展演，這次奪得大獎實至名歸。

世界上第一次由台灣料理奪得米其林三星由「Taïrroir 態芮」壓軸登場奪得大獎，被譽為世界上最棒台灣料理。（圖／記者吳娮翎攝影）

◎2023米其林服務大獎

首先登場的是侍酒師大獎，由盧楷文拿下大獎，他表示，感謝米其林認可侍酒師一職，平常把酒打開放進客人杯子裡，看似不特別，但可以讓客人在餐酒間得到更多的體驗。

第2個特別獎項是服務大獎，由「Taïrroir 態芮」何嘉菱奪得大獎，她感謝默默支持餐飲從業人員的家人，才能無後顧之憂從事喜愛的工作，雖然餐飲是很辛苦的行業，但也帶來幸福感，鼓勵更多人加入餐飲業。

第3個頒發的是年輕主廚獎，由「斑泊」34歲主廚蘇品瑞奪獎，擁有10年餐飲經歷的他，特別感謝母親的支持，讓他無憂往前走。

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