現在網路銀行盛行，許多民眾都改用手機上網銀查交易明細，代替刷存摺，有網友表示，家中長輩還是會定期去刷存摺才安心，好奇現在大家還有去刷存摺的習慣嗎？引發熱議，其中有過來人指出，網銀只能查近2年的帳，所以還是會刷，還有人說辧貸款時比較方便。

原PO昨天在PTT發文，以前領薪水、轉帳都要跑銀行刷存摺，現在有網路銀行後能直接上網查，而且數位帳戶很多已沒存摺，自己也不習慣用存摺確認金錢的出入，不過家人還是會定期去刷存摺，連她的存摺也拿去補登，說是一種習慣，她猜家人應該是有刷才放心，確保錢沒問題，不過大多數人好像都是用網銀管理財務了，好奇大家還會使用銀行存摺嗎？

問題一出後，網友紛紛說現在已經很少去刷存摺，「近幾年沒刷過」、「我好幾本存摺裡面都只有一筆，就是開戶時存進去的1千」、「沒必要不去刷，每次都要等很久」、「不會，刷兩次就要排隊換本子，很懶得刷」、「存摺都不知道收到哪去」。

但有過來人指出，刷存摺還是有必要，「網銀只能查近2年的帳，再往前就只能翻存摺，所以還是會去刷」、「會保留，貸款時用到比較方便」、「刷啊，白紙黑字安心一點」、「存摺很棒啊，至少比電子檔好找」。