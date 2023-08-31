騰雲本次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股為2200張，其中，1496張採競價拍賣，合格件共845筆，合格投標量8210張，順利拍賣成功，開標結果最低得標價為144元，最高得標價為173元，得標加權平均價格151.19元。

騰雲目前穩居台灣實體場域業者數位轉型解決方案龍頭，在台灣已服務超100座百貨商場，滲透率約15％。以台灣百貨營業額來看，由騰雲所服務的商場營業額，已佔台灣百貨營業額約7成，而今年下半年台灣預計有6座商場開幕，包括新店裕隆城、新光三越 Diamond Towers及大巨蛋等，2024年預計有7座商場開幕，2024年之後尚有35座新商場開幕。另一方面，在國際市場上騰雲解決方案已導入永旺AEON中國及東南亞超過20座商場，更有三井馬來西亞OUTLET PARK、誠品馬來西亞等指標案場，未來亦有望憑藉這些國際指標案場經驗，打入馬來西亞全國近700座、日本約3000座商業設施龐大實體場域數位轉型市場。

展望後市，台灣國內商場滲透率提升以及新開幕商場增加，會不斷挹注騰雲的一次性客商金流系統建置收入及持續性雲端及服務收入，同時，海外將透過完整的代理商協銷模式，除了發展中國和東南亞的業務外，未來會將更多的資源投入到日本，拓展東北亞市場，預期海外營收動能力道優於台灣。