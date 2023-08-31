歐盟為了制裁俄羅斯侵烏，對俄國石油、礦產、軍事物資等資源下達禁運令，但根據大宗商品分析公司Kpler的數據顯示，今年1到7月，歐盟成員國買進過半的俄國液化天然氣（LNG），進口量比戰前增加了40%，又以西班牙和比利時為最大客戶。

根據《衛報》30日報導，自從俄烏戰爭爆發以來，從俄羅斯輸往歐盟的管道天然氣流量降到歷史最低點。為了彌補供應缺口，歐盟轉而向美國、中東等地購買液化天然氣，其中竟也包括俄羅斯。

環保監督團體「全球見證」（Global Witness）指出，今年1月到7月期間，歐盟國家向俄羅斯買了2200萬立方公尺的液化天然氣，而2021年同期僅購入1500萬立方公尺，增幅高達46%，顯示歐盟雖有心減少進口，但努力還遠遠不夠。

The EU is set to import a record amount of LNG from Russia this year, the FT says

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📈 EU imports of Russian LNG were up 40% for Jan.-July compared with the same period in 2021

👀 That's despite the EU aiming to wean itself off Russian fuel by 2027https://t.co/EbIl5ekeYT pic.twitter.com/M3vGMNLrYP — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) August 30, 2023

中國是俄羅斯液化天然氣的最大宗客戶，其次則是西班牙和比利時。西班牙和比利時的港口是歐洲其他國家的主要進口門戶；實際上，比利時的天然氣只有2.8％來自俄羅斯。

環保人士諾羅尼亞-甘特（Jonathan Noronha-Gant）痛批，歐盟一方面譴責這場戰爭，另一方面卻把錢送進普丁的口袋，壯大俄國戰爭資本，「每一歐元都意味著更多流血。」「這些（歐盟）國家應該通過禁止交易俄羅斯液化天然氣。」

一名西班牙消息人士表示，除非歐盟內部先達成「禁運」協議，否則「不可能」完全阻擋歐洲各國向俄羅斯購買液化天然氣。歐盟曾在今年3月呼籲成員國和私營公司停止與俄國交易，但成效不彰。