高雄1名46歲蔡姓男子長期為糖尿病患者，平常控制良好，近日因中秋佳節將至，多吃了些月餅與聚餐，結果上周回醫院測量血糖和血脂都偏高，小港醫院新陳代謝科醫師歐昱侖也教導糖尿病友3招，只要遵守就能吃得開心。

小港醫院新陳代謝科歐昱侖醫師指出，46歲蔡姓男子自從確定罹患糖尿病後，積極配合醫師與衛教師的建議，經過適當的藥物治療並且加上飲食的調整及運動，他的糖化血色素水平從一開始的10.1下降到了現在的6.3，這代表他在管理糖尿病方面取得了顯著的進展，努力和堅持對於維持健康的目標具有重要意義，不過近期因多吃了些月餅與親友聚餐，回醫院測量血糖和血脂都偏高。

歐昱侖醫師表示，許多患者看診時不敢提問，對於自我照護能力成效不佳，因此糖尿病衛教師的介入，就能協助調整患者的生活型態及用藥、控制血糖，避免延誤治療，達到患者能規律回診、提升治療遵從率，降低腎病等併發症的機率。

針對慢性病患者，歐昱侖醫師說，其實只要遵守包括「控制好攝取量」、「按時服用藥物」、「運動不能停」3招，就可以享受圓滿的中秋佳節。首先，「控制好攝取量」，糖尿病患者應該要謹慎選擇食物，避免攝取過多高糖、高脂、高熱量的食物，應該要選擇低糖、低脂、高纖的食品更有助於血糖的穩定。糖尿病友可以嘗試選擇低糖或無糖的月餅，或是選擇水果來代替部分高糖食品，如草莓、藍莓等。

第二招「按時服用藥物」，血糖藥一定得按時使用，才能幫助血糖穩定，不要因為過節忘記服用藥物，必須依照醫師指示按時服藥；第三招「運動不能停」，適量的運動對於糖尿病患者也非常重要，在中秋節期間，可與家人一起外出賞月散步，這不僅有助於控制血糖，更能增進身體健康。也要記得攜帶所需的糖尿病藥物和監測血糖的工具，隨時關注血糖的變化。