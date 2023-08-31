50歲「八點檔一哥」沈世朋演過《娘家》、《父與子》、《甘味人生》等八點檔經典戲劇，2011年與從山東來台發展的李新結婚，兩人育有1子生活甜蜜，然而沈世朋其實已罹患「巴瑞特氏症」2年，有醫師警告倘切片高度分化不良，與癌症就僅一線之隔，怎料近日李新又控訴老公竟「背著她偷吃」，真相全曝光。

沈世朋曾透露演員常需配合劇組趕戲，因此他常用放飯的20分鐘閱讀劇本，當下感到很有壓力，不過媽媽和舅舅均得過胃癌，他的飲食一直保持清淡不要過鹹，沒想到2年前因胃不舒服就醫，竟被醫生檢查出巴瑞特氏症，賁門有點鬆，導致胃部發炎導致胃黏膜變異，失去分泌黏液保護胃壁的功能。

沈世朋其實已罹患「巴瑞特氏症」。(影片來源/阿姐萬歲 Youtube)

他最近和老婆李新一起上《阿姐萬歲》節目，期間沈世朋大喊自己「婚前當大爺、婚後沒人權！」原來他一直都很喜歡吃零食，尤其是巧克力，婚前李新沒管，婚後就開始將所有零食收起來，沈世朋哀嘆：「她在旁邊一直吃…偶爾讓我吃一下會怎麼樣？」但李新認為沈世朋已有年紀，看到老公執意要吃，甚至會脫口：「你吃啊！你想讓我改嫁？」

李新透露沈世朋「背著她偷吃」的行徑，有次夫妻倆要出門，沈世朋繫鞋帶繫很慢，李新一看才驚見「他蹲在那邊瘋狂往嘴裡塞東西！」行徑相當誇張，但沈世朋則說「我每天一定要吃點巧克力，我覺得心情才會愉快。」