曾獲台灣文化奉獻獎及金曲獎最佳專輯製作人獎的蘇慶俊所帶領的福爾摩沙合唱團，將於9月10日至台東縣藝文中心演藝廳演出，這是該團10年前精彩動人的演出之後，再度到台東表演。

指揮蘇慶俊目前任教於輔仁大學音樂系，精研合唱指導與演出，詮釋合唱藝術專業獨到；他遍栽桃李，所指導的學生，在各層級合唱團任職均有傑出表現；他曾多次應台東縣府教育處邀請，擔任台東學生音樂比賽獨唱與合唱項目評審工作。

福爾摩沙合唱團伴奏蔡昱珊同時也是1位傑出的合唱編曲者，福爾摩沙合唱團所演出的曲目，多出自她的手筆。該團所出版合唱曲目，均為膾炙人口之選，有不少曲目被選為不同學年度全國學生音樂比賽各級各組的合唱指定曲目，廣為學校合唱指導老師選為演唱曲目。

愛好音樂的人士表示，相信這場「福爾摩沙在台東」的合唱演出為台東合唱愛好者帶來不同凡響的聽覺感受，歡迎民眾在9月10日下午 2時30分到台東藝文中心演藝廳，聆聽這場難得的合唱饗宴。