新北市南山中學30日開學，辦理「友善校園周」，邀請永和扶輪社精心規畫的校園反毒宣導。近年毒品包裝百出，青少年容易被吸引，更有難以預估的風險，本次參與師生近1100人、扶輪社友、寶眷60多人，透過活潑的戲劇方式吸引學生，希望引導中學生建立正確的防毒與反毒觀念。

依內政部警政署查緝資料顯示，近來新興毒品不斷推陳出新，如變裝成咖啡包、糖果、果凍、QQ 糖、餅乾等，且內容物多為複數物質混合，青少年容易被吸引誤用，吸毒不但會造成不可回復的身體損傷或失能，危險性及致死率更是難以預估，而且會造成家庭的破碎及引發社會治安問題。

國際扶輪 3481地區第4分區聯合社區服務已在中永和地區的學校舉辦7年反毒宣導，第8年選擇在南山中學辦理。社長林耀振表示，為了幫助學生建立正確的反毒品觀念，永和扶輪社聯合雙和社、台北永東社、中和圓通社、大台北社、台北建宗社、公益路跑社共七個扶輪社，共同舉辦「第4分區聯合社區服務反毒宣導活動」，也邀請「中國信託反毒教育基金會」及「蘋果劇團」，透過毒品道具及實物和戲劇演出，幫助青少年識毒、懂毒、拒毒、反毒。

南山中學校長蔡銘城表示，這個年齡層的青少年可能無形中接觸到推陳出新的毒品，需要透過非說教方式給予引導，感謝永和扶輪社在開學第1天為南山同學們辦理了這場宣導活動，為友善校園周的推展，增添了十足動力與成效，也期望這樣寓教於樂的宣導活動，能引導更多的青年學子對毒品的認識及建立正確的人生觀。

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