麥當勞推出史上最貴的螯龍蝦堡，單點一個就要385元，一名網友昨天開箱分享口感，直呼整個漢堡看起來超有氣勢，實際拿尺量發現螯龍蝦肉足足有7公分，可以說很有誠意了，吃了以後發現味道與口感沒有特別高明之處，總結來說就是可以嚐鮮一次，獲得一張「盤子證書」。

一名網友昨在PTT上分享，傳說中打開會冒出五彩光芒，一份要價385元，尊爵不凡的麥當勞螯龍蝦堡開箱了，包裝盒看起來很有氣勢，打開以後視覺震撼，但其實配料很單純，麵包、生菜、螯龍蝦與酸酸甜甜的美乃滋。

原PO表示，他實際拿尺測量螯龍蝦肉的大小，結果發現有7公分，品嘗過後他覺得漢堡扣掉螯龍蝦的部分，大概只剩20元的價值，整個漢堡的視覺效果十足，但是味道與口感都沒有特別高明之處，因此他覺得嚐鮮就好，吃這個是盤子證書+1。

原PO補充說明，這一餐他共花了515元，點了螯龍蝦堡套餐，並加購了一個香芋派當配餐，香芋派的餡料滿滿，品質有維持住，算是很不錯。

貼文引起網友討論，「感覺還行，本來以為會很騙」、「還帶鐵尺量XD」、「看起來蠻有誠意的，嚐鮮一次還行吧！」另有不少人詢問，吃這款漢堡要自己剝殼嗎？對此原PO回應，螯龍蝦都是剝好殼的，只是吃的時候還是要小心。