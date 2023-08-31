民進黨立院黨團表示，政府在預算許可下協助地方政府蓋更多停車場，讓民眾停車更方便是歡迎的。（翻攝自民進黨立院黨團直播）

國民黨立委王鴻薇今開記者會，針對過去曾揭露前瞻預算21億屏東6停車場使用率不彰，縣府強力護航說平日3成且假日4成，但王鴻薇助理前往現場實測，平日使用率僅有2成6，假日也只有3成4，周春米真的騙很大。對此，民進黨立院黨團表示，政府在預算許可下協助地方政府蓋更多停車場，讓民眾停車更方便是歡迎的。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，有時候停車習慣不是馬上就達到100％，看到台北市洛陽停車場，一開始興建好停車數量也沒那麼大，以現在來看，還好有蓋，帶給民眾方便，屏東縣政府會做更好的規畫不分地方或都會區，民眾都期望能享受到相同的方便。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨是針對前瞻做政治攻擊和扭曲，最大目的是批評或扭曲前瞻，對很多過去非雙北，或非台北市以外的區域需求很高，過去資源都集中在直轄市，造成鄉鎮之間發展不平衡，是很多地方發展的痛。

洪申翰指出，沒有前瞻經費，很多縣市平常能夠做基礎建設的經費都是不足，這是前瞻最重要的精神，國民黨針對性攻擊，但絕大部分縣市都是由國民黨執政，真的覺得前瞻對他們沒有幫助嗎？王鴻薇過去是台北市議員，還是覺得鄉下就該有鄉下的樣子？國民黨可以直接講白，不要一個一個點去挑，然後攻擊，這樣對很需要基礎建設的地方真的很不堪。