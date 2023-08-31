中國科學院和中國工程院今天（31日）上午分別公布2023年院士增選有效候選人名單。其中，中國科學院院士增選有效候選人583人，中國工程院院士增選有效候選人655人。北京清華大學教授顔寧、中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗等人名列其中。58歲的石正麗曾被捲入新冠病毒源頭風波，她是中科院「生命科學和醫學學部」院士有效候選人。

新冠病毒源頭未明，曾有西方媒體質疑病毒由中國大陸實驗室洩漏，時任美國總統川普聲稱新冠病毒是從武漢病毒研究所外洩。

2020年7月接受《科學》雜誌採訪時，石正麗表示，川普應該向她道歉，因爲他聲稱新冠病毒「來自她的實驗室」。她認爲將問題政治化，削弱了其調查病毒起源的熱情。

美國《紐約時報》2021年刊登石正麗訪問，石正麗否認指控，斥新冠病毒來自實驗室說法毫無根據，「我不知道為何世界會這樣，不斷地向一個無辜的科學家潑髒水」。

針對有報導引用美國情報稱武漢病毒研究所的3名員工，在2019年11月就出現類似新冠的症狀，到醫院尋求治療，石正麗回應，沒有這回事，並說：「如果可能的話，你能提供這三人的名字來幫助我們調查嗎？」

紐時報導，石正麗曾帶領探險隊進入洞穴，從蝙蝠和鳥糞中採集樣本，以了解病毒如何從動物傳染給人類。2019年，由於在該領域的貢獻，她成爲美國微生物學會109名科學家之一。

據悉，香港病毒與疫苗研究中心、香港大學生物醫學學院、港大微生物學系9月8日合辦有關應對新興傳染病的研討會「Joint TBRS ＆ CVVT Symposium On Emerging Infectious Diseases」，石正麗是主題演講者之一，將分享有關蝙蝠SARS相關冠狀病毒侵入途徑及致病性研究。