香港女星林芊妤（Coffee）甜美外型加上傲人身材，被封為「港版瑤瑤」，不過她卻在2014年爆出與服裝品牌總監在公廁的身障專用間「野戰」，形象重創淡出演藝圈，如今她轉戰YouTube開設頻道教瑜伽再度翻紅，在海內外都有大批粉絲。

林芊妤爆出醜聞後，便離開電視台改行當瑜伽老師，同時在YouTube上分享居家塑身運動秘訣，深受上班族喜愛，且全程用粵語講解成了她影片中的一大特色；然而，頻道經營短短幾年，便成為繼歌手鄧紫棋後，第二位訂閱數突破百萬的香港藝人，截至目前為止，訂閱人數已經突破173萬。

根據網站「NoxInfluencer」分析，林芊妤2020年的頻道月收入約32萬台幣，林芊妤當時回應港媒，YouTube廣告收入最多一次有10幾萬，網站估算不能完全信，且為不讓粉絲學運動時被打斷，她不安插廣告；2022年自同網站統計，她被列為香港前5大YouTube頻道中的第二名，估計單月收入至少破40萬新台幣。

事實上，林芊妤婚後曾捲入緋聞風波，去年她被網紅Sean Lam暗指結婚後，還跑去當「飯局妹」陪富豪吃飯，引發熱議，最後因沒有證據不了了之；沒多久又傳出任職銀行高層的丈夫，其實私下是軟飯男，對此，她發文則反擊「老公當然養得起我」。