美系外資表示，預估聯發科第三季營收增長將逐漸步入正軌，且第四季有機會相較第三季再持續增長，聯發科預計第三季營收將季增長4~11%，以智慧手機需求為主導(包括庫存回補和新款入門級5G SoC增長)和PMIC(電源管理IC)領域，而智能邊緣需求仍然低迷(尤其是電視SoC)。

然而，美系外資表示，未來幾個季度的需求復甦不太可能急劇，主要是因終端需求低迷。目前客戶庫存現已降至兩個月後的健康水平(相對於2022年下半年3~4個月的高峰。儘管大陸智慧手機需求依然低迷，市場需求前景黯淡，惟目前智慧手機OEM廠商已開始回補庫存，以為新機款做準備。現階段維持聯發科目標價730元、評等中立。

美系外資表示，2023年下半年仍存在不確定性，但定價壓力有所緩解，預計聯發科毛利率穩定在中區段40%(43%~47%)，當下庫存去化最壞時期已過，使得聯發科下半年定價壓力有所緩解。

美系外資表示，聯發科即將在第四季推出的下一代旗艦SoC，將展示更強大的計算能力，聯發科憑藉其清晰的產品路線圖和持續強化產品下，預計聯發科未來幾年將持續拉升在大陸旗艦市場的市佔率，但若想打入三星旗艦機型還需要時間。