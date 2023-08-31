國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上無需巴氏量表即可請外籍看護」政策，引此外界熱議。侯友宜31日再射醫療政策五箭。侯友宜說，國人的平均壽命正在倒退嚕，從2020年81.32歲，到2022年變成79.84歲。「執政黨不該感到汗顏嗎？」侯也再提疫苗採購，強調一定會成立特偵組查清楚；未來也會公開透明。另外成立癌症基金部分，侯友宜承諾癌症基金一定破百億。

侯友宜說，台灣現在面臨包含嬰兒死亡率、國民憂鬱比例高、護理師缺口大、空汙問題嚴重、疫苗採購疑慮等五大問題，因此自己的政策就是對症下藥。侯也搬出數據強調2020年開始，台灣平均壽命「倒退嚕」，從81.32歲降到79.84歲。台灣擁有全世界最好的健保，國人平均壽命卻輸給南韓、日本、新加坡，「執政黨不該感到汗顏嗎？」侯友宜批評，台灣人健康品質劣化，病人及家屬背負沉重經濟負擔的痛苦吶喊，民進黨的賴清德「醫師」主席，到底有沒有聽到人民的聲音，「是刻意選擇聽不見，還是害怕面對？」

侯友宜的醫療政策圍繞在全民身心靈，並提出「五箭優先」主張。包括優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP的8％；優先照顧兒童及婦幼；推動行政院層級「國民心理健康計畫」；優先推動高風險癌症預防以及疫苗及醫藥採購透明化。

侯強調，優先投資醫療保健支出，其中首要為護理人員、醫事人員加薪，「沒有好的人才誰照顧？」另外也承諾成立百億以上癌症基金，擴充疫苗基金，加速新藥給付等。另外也會優先發展智慧醫療照護，改善偏鄉醫療環境。

而在第二箭，優先照顧兒童及婦幼部分。行政院成立跨部會協調委員會，定期舉行會報，專責兒童健康，並全面檢討現行兒童照護政策，降低嬰兒死亡率，擴大兒童疫苗補助基金，讓常見兒童流行疾病如輪狀病毒疫苗取得公費補助。

由於國人罹患憂鬱症比例逐漸升高，第三箭則強調，推動行政院層級「國民心理健康計畫」，讓心理諮商隨時可以進到人民的生活，從年輕時代就要關心心理健康。至於現在衛福部底下的心理健康司未來是否會升格成署層級，侯則說，一定會朝升級的方向去努力。

第四箭則提到優先推動高風險癌症預防，其中針對PM2.5過去五年超標縣市民眾，放寬低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)免費標準，並放寬五癌篩檢之適用範圍、降低乳癌、大腸癌篩檢年齡。

最後則是第五箭，優先推動疫苗及醫藥採購透明化。侯強調，超過7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開。未來，將由專案特偵組全面調查採購文件及記錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

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