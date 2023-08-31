這項AI功能最初只在美國推出，但本周也已經在印度和日本等兩個國家提供服務，讓印日地區用戶能選擇是否採用其AI功能。
在日本地區，日本用戶能夠以日語來使用谷歌提供的AI功能，而印度地區則提供英語和印度語來使用其AI功能。
谷歌在其搜尋引擎引進AI功能，主要是加強其資料搜索的呈現方式。因此在其搜尋引擎裡所增加的AI功用，跟谷歌的聊天機器人Bard以大型語言模型為基礎，所打造出來的對話式AI服務並不相同。
美國搜尋引擎巨擘谷歌在30日表示，已在印度和日本的搜尋引擎工具裡，為當地用戶引進生成式人工智慧（AI）技術，為文字或視覺的搜尋結果，提供包括摘要等提示。
這項AI功能最初只在美國推出，但本周也已經在印度和日本等兩個國家提供服務，讓印日地區用戶能選擇是否採用其AI功能。
在日本地區，日本用戶能夠以日語來使用谷歌提供的AI功能，而印度地區則提供英語和印度語來使用其AI功能。
谷歌在其搜尋引擎引進AI功能，主要是加強其資料搜索的呈現方式。因此在其搜尋引擎裡所增加的AI功用，跟谷歌的聊天機器人Bard以大型語言模型為基礎，所打造出來的對話式AI服務並不相同。
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