年度大潮31日大發威，屏東東港鎮因海水倒灌約有8個里大淹水，當中以盛漁里、福得里最嚴重，因海水直接淹過堤岸灌進住家。（謝佳潾攝）

年度大潮31日大發威，屏東東港鎮因海水倒灌約有8個里大淹水，當中以盛漁里、福得里最嚴重，因海水直接淹過堤岸灌進住家。（謝佳潾攝）

年度大潮31日大發威，屏東東港鎮因海水倒灌約有8個里大淹水，當中以盛漁里、福得里最嚴重，因海水直接淹過堤岸灌進住家。（謝佳潾攝）

有小朋友昨天開學才剛拿到的新課本連同書包一起遭水淹，只好請假留在家裡幫忙整理，並無奈地用電風扇把溼透的書本吹乾。（謝佳潾攝）

有小朋友昨天開學才剛拿到的新課本連同書包一起遭水淹，只好請假留在家裡幫忙整理，並無奈地用電風扇把溼透的書本吹乾。（謝佳潾攝）

東港鎮長黃禎祥一早6時獲報後，趕緊四處巡視。（謝佳潾攝）

年度大潮31日大發威，屏東東港鎮因海水倒灌約有8個里大淹水，當中以盛漁里、福得里最嚴重，因海水直接淹過堤岸，不僅導致道路水淹及大腿，還直接灌進住家，許多住戶的家電都被淹壞，還有學生昨天才剛拿到的新書也全毀，今天只能請假留在家裡幫忙清理，居民都驚呼：「比八八風災還嚴重」！

「我住了60多年，第1次遇到這麼嚴重的海水倒灌！」盛漁里蔡姓居民驚訝道，之前每遇水倒灌頂多道路積水到腳踝，沒想到這次會水淹及大腿，而且還直接淹進住家裡，堆沙包、加擋水板都沒有，淹水的深度比八八風災時還高，實在是太可怕了。

居民們指出，海水約5時開始漲、6時淹進住家、7時水位達到最高，期間還疑似幾度退了又淹，淹水的嚴重狀態已經到連抽水機運作也毫無感覺，沒想到這次會淹到連家電也受損，而且還是被海水淹壞，全部報銷了。

許多住戶都說，家裡的冰箱、洗衣機，甚至是機車都淹壞了，這應該屬於天災，希望公部門能給予補助。除住戶受損嚴重外，連學生也傳出災情，有小朋友今天一早6點多起床準備要上學，沒想到竟看到家裡1樓汪洋一片，昨天開學才剛拿到的新課本連同書包一起遭水淹，只好請假留在家裡幫忙整理，並無奈地用電風扇把溼透的書本吹乾。

東港鎮長黃禎祥一早6時獲報後，趕緊四處巡視，他說，抽水機在6時開始啟動，受到波及的有盛漁里、東隆里、東津里、船頭里、福德里、豐漁里、鎮海里、朝安里等，當中以盛漁里、福德里、東津里最嚴重，水淹深度最高。

黃禎祥說，盛漁里、福德里就在新溝的2側，堤岸建設歸漁業署，公所會盡快找相關單位討論，盼透過整體規畫將護岸提高並設計抽水站及水閘門，至於補助部分，海水倒灌確實屬天災，會替居民向相關單位爭取。

海水約在近10時許漸漸退光，有居民表示，若政府能補助相關的災損當然好，但大家最希望的是治水有成，不然治標不治本也不是辦法。