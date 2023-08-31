有些人天生善良，當別人請求他們時，因深怕得罪就硬著頭皮答應，但越是忍讓、遷就的後果就是容易被當作軟柿子，不過，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、雙子座、獅子座絕不當爛好人，他們非常有主見、自我意識強，當面對不合理要求時會果斷拒絕，不讓自己受到一點委屈。

▍水瓶座

水瓶座向來有耿直的性格，不管說話還是做事，一直都直爽利落的路線，面對不合理要求，他們敢於說「不」，也不想違背真實心意，並委屈自己，若善良被人利用，水瓶更是零容忍，堅決不當濫好人。

▍雙子座

雙子座一向有主見，且心中有任何話也絕不會憋著，所以假使有人拜託幫忙，他們會依照心情想幫就幫，但反之，若不想也會表明態度，不會小心翼翼的活在別人眼光中，也認為只要是喜歡的就願意做好人，但絕不當濫好人。

▍獅子座

自視高的獅子座，自我意識強，絕不會委曲求全。他們絕不主動向人獻媚討好，更不會被動當個軟柿子，任由別人指使！面對不合理要求則會果斷拒絕，不會硬著頭皮把事情攬下來，因為獅子知道，若這樣做只是給自己找麻煩，也不想當濫好人。