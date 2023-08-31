開學後的第一個週末，高雄奶茶節登場解悶，本週六(9/2)、日(9/3)下午三點到晚上八點，在大勇路（五福四路至大仁路間），超過70家奶茶店家及美食餐車，撫慰一下暑假結束後，尚未玩盡興的心情!高雄市政府觀光局也提醒，為減緩塞車及找車位之苦，呼籲市民搭乘捷運鹽埕埔站2、3號出口，即可抵達活動會場，省下的時間可以多吃幾攤美食，輕鬆愜意。

高雄奶茶節9/2~3大勇路登場 ，搭捷運輕鬆逛攤喝奶茶。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄奶茶節在本週六(9/2)、日(9/3)下午三點到晚上八點，在大勇路（五福四路至大仁路間），超過70家奶茶店家及美食餐車。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，根據財政部統計，高雄市的手搖飲店數與營業額雙雙居全國之冠，而高雄鹽埕有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，短短550公尺即有超過10家奶茶店，因此本次活動擇於鄰近奶茶街的大勇路作為活動場域，邀請鹽埕在地的經點奶茶老店，以及高雄各區特色奶茶店家及美食餐車到場助陣，共計超過70個店家，共同推動高雄美食觀光。現場安排各式適合親子同樂互動遊戲、熱舞、樂團歌手、小丑汽球街頭藝人等精彩表演，並設有2處奶茶網美打卡點，歡迎大家來拍美照，將心中最好喝的奶茶跟親朋好友一同分享。

這次奶茶節活動預計將有近40家特色店家參與市集，例如台式的「大麻紅茶冰」則推出「草龜珍奶茶」，內含草仔粿、紅龜粿、珍珠，令人意想不到的口感絕對是全台獨家；「三興堂」的泰式奶茶，奶味濃郁卻又不失茶葉的清爽滋味，每一泡茶葉泡完後絕對不回沖；「泰度C」的奶蓋，以泰奶甜甜的滋味加上偏鹹奶蓋，鹹甜鹹甜滋味，豐富了泰奶的口感；法式口味的「有時喝茶鍋煮奶茶專賣店」，奶茶調和佛手柑、柑橘皮、檸檬草、添加珍貴的矢車菊，充份展現法式浪漫風！

高雄奶茶節喝得到各式奶茶。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

鹽埕區里長聯誼會主席葛有力、在地里長葛吉雄及黃昭翔、高雄市新鹽埕商圈繁榮協會謝文純共同表示，很高興市府選在新鹽埕商圈舉辦本次活動均表示樂觀其成，對於此次活動非常期待，相信可引進許多人潮，振興當地商圈店家，宣傳行銷鹽埕在地觀光。觀光局長高閔琳表示，非常感謝在地里長及商圈理事長提供相關寶貴建議，並居中協助眾多事務。

觀光局提醒，為避免過多車流導致壅塞，高雄奶茶節活動期間，場域周邊實施交通管制，禁止汽機車進入活動會場。強烈建議市民朋友可搭乘捷運，至橘線O2鹽埕埔站2、3號出口即達現場，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站，步行約10分鐘至活動會場，千萬別騎車或開車前來，以免因尋找停車位，錯失品嘗美味的絕佳時機。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。