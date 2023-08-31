住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說國內外政經局勢依然紛擾，不過在新青安貸款、通勤月票等話題帶動下，北台灣整體房市買氣顯露回穩跡象，且不僅自住、換屋族，購屋目的為抗通膨的置產客，也成為拉抬市場買氣的要角。眼看新建案買氣趨穩，不少業者重啟推案計畫，部分潛銷中建案依據客戶反應調整規劃後，也將在928檔期正式公開。

北台灣各縣市以台北市的推案量最大，預估量逾788億元，是去年同期的兩倍。當中松山、南港及中山案量都超過百億元，並以松山推案量逾250億元最多。此外，南港因迎來指標住宅及商辦新案，推案量也逼近200億元。

推案量居北台灣第二的新北市，約有656億元新案會在928檔期開始銷售，且之中高達6成案量來自一級戰區三重，其他區域如淡水、新莊，預估推案量都在一百億元左右。

桃園市推案預估量約458億元，當中逾半案量來自中壢。新竹地區今年928檔期推案預估量逼近200億元，案量集中北區及竹北。