為宣導學生上下學交通安全，新竹縣長楊文科31日率教育局、警察局、交通旅遊處及新竹區監理所前往新埔國小，宣導學生上下學的交通安全知識，並化身馬利歐，與新埔國小自治小鎮長一起發送宣導手環，宣導師生一同落實行人停看聽、駕駛人路口慢看停。

本周是國中小學新學期的開始，交通部也訂定每年9月為交通安全月，楊文科到新埔國小陪同學童過馬路，提醒學生要「舉手過馬路，提升能見度」，也要眼看四面、耳聽八方，並希望駕駛人行經路口要減速慢行並要看、要停。

為提供行人、學生更安全的通行步道，新竹縣政府與各鄉鎮市公所、及相關單位，共同向中央爭取校園周邊暨行車安全道路改善計畫，已核定16案，期望能改善現有道路，提供學生更寬敞、安全的通學道路。

交旅處也與教育局合作，優先針對全縣學校周邊路口通盤檢討，推動行人專用時相（在交叉路口各方向行人綠燈會同時亮起，行車號誌則呈紅燈不得通行）及行人早開時相（車用綠燈亮起前，提前3至7秒供行人穿越馬路）等號誌調整，要確保學生上下學行走斑馬線穿越路口的交通安全。

為鼓勵學生以多元方式學習交通安全知識，教育局結合電競式遊戲教學平台PaGamO(https://www.pagamo.org/)，推出行人安全行線上闖關活動。另外，家長與孩子於School＋ app內回答行人過馬路問題，就有機會抽到百元商品卡，讓交通安全的知識和觀念更普及，共同建構安全的交通環境。