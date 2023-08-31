響應全球淨零排放及環保署限塑政策，花蓮縣內飲料店明年7月起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），違者最高可處6000元罰緩，環保局為讓業者、民眾有緩衝期間習慣使用環保杯與循環杯，即日起至10月底止，結合市區15家友善環境飲料店，提供循環杯租借服務。

環保局表示，響應「2050淨零排放」國際趨勢和政策推動，打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，近2年已陸續召開3場研商會議，邀集縣內飲料店業者，除向其宣導相關法規，並研議政策實施日期，讓業者有足夠的緩衝期消化一次性塑膠杯的庫存。

由於有些民眾購買飲料時，不習慣自備環保杯或使用循環杯，因此環保局今年5月1日起，結合市區15家友善環境飲料店業者，實施循環杯租借服務，期程6個月，預計10月31日止結束。15家業者名單可上環保局官網（https://reurl.cc/lD3KVA）查看。

環保局表示，有鑑於一次用飲料杯對環境的危害，經各項評估結果，預定在2024年7月1日實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，若發現業者違法使用，可依《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1200至6000元罰鍰，希望能藉由法令推動及業者、民眾的響應與配合，從生活轉型減少碳排放，一起邁向2050年淨零碳排之願景。

此外，環境部因應國際趨勢，落實減塑政策，去年訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施辦法」，規定在2024年底前，各縣市皆須規畫飲料店限用一次性塑膠杯，民眾自備環保杯則可享最低5元優惠，六都中，台北市、新北市、桃園市及高雄市實施，台中市及台南市預計10月1日啟動。