民進黨總統參選人賴清德今為2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證；賴清德競選辦公室總幹事潘孟安受訪表示，競選團隊每天競競業業，還有「兩按（按表操課、按部就班）」，三度強調「沒有躺著選」。

潘孟安為了說明團隊每天「按表操課」表示，每個選區會有不同狀況，九月六日是賴清德國家希望工程第一場記者會，會公佈所有國政藍圖，各地百工百業後援會如火如荼進行，同步整合各縣市競總也在尋覓成立地點，趕快請人進駐，「沒有躺著選」。

潘孟安今出席受贈儀式，被問到「賴清德躺著選」說法火速澄清指出，誰參選都可以尊重祝福，昨天在中常會中，對於連署這件事，不僅指示不干預、不評論，賴清德競選團隊都是按表操課，「我們沒有躺著選」。

他說，黨主席假日還是行程滿檔，每天都還是從早到晚，還是戰戰兢兢，就像今天一樣，所有會議都是按表操課、按部就班，針對選務工作分工，在各縣市紮根，拚到最後一哩路、贏得勝選，才是主要目標。

潘孟安強調，「不管幾組人參選我們都是戰戰兢兢、按表操課、按部就班」，有人刻意說賴清德躺著選，「大可不必」，不用多加揣測。

至於接下來節奏？潘孟安表示，競選工作上已經啟動號角，在競選工作上，這場會議之後就開始分工，也尋覓好各競總地點、成立日期，確定後，分工進行。