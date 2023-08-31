農委會（現農業部）於今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，而中央截至今年7月底已吸收進口蛋價差約5.7億，除資本額僅50萬的1人公司「超思」成中央畜產會合作進口廠商引發爭議，農產外銷國家隊「台農發」成本次進口商同樣引起討論。農業部表示，任何廠商想進口雞蛋都不反對，但廠商必須要先找到需求方才能向國外下訂，而台農發便是符合上述條件且有能力下單的廠商之一。

根據在野黨團日前公開的資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

若細看進口廠商，超思公司的爭議近日已議論紛紛，台農發除本身官方色彩濃厚，爭議在於起初台農發公司負有「市場風險分散」、「技術整廠輸出」、「販賣農機具」等3大任務，但後來被限縮在農產品貿易，尤其是出口，因此台農發後續便積極致力台灣生鮮蔬果的外銷工作，但這次卻從「外銷國家隊」變成「進口國家隊」，還可領政府的價差補貼。

農業部副部長陳駿季表示，今年3月農委會（現農業部）和經濟部國貿局已有針對進口廠商召開座談會，因為雞蛋不像商品，只要聯繫廠商就能馬上進口，雞蛋還牽涉到防檢疫問題，也就是來源國的雞蛋必須被該國認可才能外銷。

陳駿季說，因為3月國內缺蛋，當時希望盡快進口，對進口商的要求是必須在3月就有能力下單，台農發就是當時有能力下單的公司之一，因此政府透過中央畜產會委託合法貿易商進口，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，關稅和運輸成本等則由政府吸收。

陳駿季說，其他進口商想進口雞蛋當然不反對，但進口的要件是須有業者先下訂單才會進口，也就是「先有需求才進口」，否則廠商就這樣直接進口是不對的。

農業部3位副部長分別主管農糧、畜牧及漁業3領域，可謂執掌分明，今日本應由主責畜牧的杜文珍副部長受訪，但在「第9屆台灣智慧農業週」現場因行程婉拒受訪，因此才改採訪主責農糧的陳駿季副部長。