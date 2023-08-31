新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部一名吳姓志願役中士，今年3月因不滿營區鄰近住戶飼養的狗狗，凌晨吼叫聲吵到他睡覺，竟持警棍將狗狗活活打死。法官依《動物保護法》故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，處有期徒刑2月，併科罰金20萬元。

據判決書指出，今年3月21日凌晨4、5時許，吳男在營區前，因不滿遭李男所飼養的狗吼叫聲打擾其睡眠，竟持警棍揮打狗狗，致狗狗內有一根大骨頭、頭骨疑似骨裂神經症狀及疑似外力撞擊不治而死亡。案經新竹憲兵隊移送偵辦。

法官審酌吳男不知尊重生命及保護動物之理，僅因一時氣憤，即以警棍毆打犬隻致死，所為實屬不該；考量其犯後坦承犯行之態度，兼衡其教育程度、職業為軍人，依《動物保護法》第二十五條第一款之違反同法第六條規定，故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，處有期徒刑2月，併科罰金20萬元，有期徒刑得易科罰金，罰金得易服勞役。