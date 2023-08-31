新竹市議員楊玲宜爭取在東大路二段660巷口裝設爆閃燈，意外引發網路論戰。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市議員楊玲宜爭取在東大路二段660巷口裝設爆閃燈，意外引發網路論戰，網紅Cheap留言指，爆閃燈會影響駕駛視線是「最爛的方式」，楊玲宜說明，因接到多次陳情，但反映交通處無下文，才只好裝設爆閃燈。市府則澄清，近期未接到該巷口會勘需求，今年也無事故，後續會研議改善。

楊玲宜近日在臉書發文表示，成功爭取在東大路二段660巷口裝設爆閃燈，但網紅Cheap在留言，認為降低車速應該從縮減車道、劃標線等工程面下手，爆閃燈是最爛的方式，兩派說法也引發網友熱議。

楊玲宜也說明裝設爆閃燈原委，這半年來屢屢接到民眾的陳情，樹林頭公園旁東大路二段對向來車，汽機車速非常的快，也因此駕駛常忽略在士林福德宮旁燈光昏暗的巷口，當地車禍頻傳，然而多次向市府交通處反映，結果卻是不了了之、毫無作為。

楊玲宜也說，該路口有許多方式改善，如增設路燈強化照明、路口警示燈、增設交通號誌等，不過在許多意見往返下，市府始終沒有回應，所以最後只能屈就於下下策的爆閃燈。

對此，市府今澄清，該巷道路口近期並未接獲向市府交通處提出會勘或建議的需求；經向警察局調閱事故紀錄，該路口今年迄今並無事故紀錄；另議員提及「該路口屈就於下下策的爆閃燈」，經查，實為議員主動發函警察局交通隊要求設置。

市府表示，東大路二段660巷路口已畫設讓路線，考量居民便利，東大路以黃虛線分隔，以利巷道進出，且畫設路口黃網線避免車輛堵塞路口；針對「爆閃燈」爭議，市府也會加強要求市警局交通隊，如接獲陳情欲增設交通輔助等設施，需會同交通處專業評估。

至於Cheap建議以工程降低車速或縮減車道，為目前中央與地方合作改善交通安全之指導原則，市府表示認同，並朝此方向進行。