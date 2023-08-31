輝達在這份8月28日提交的文件中表示，在2024財年第二季（截至7月30日），美國政府通知我們，A100和H100產品要運往某些客戶與其他地區，包括中東部分國家，必須額外申請許可。

該公司在這份文件中沒有給出美國政府祭出新限制的理由，也沒有具體說明中東哪些國家受到影響，僅表示這些限制措施將影響其用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，但不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。

路透社報導，消息人士透露超微也收到了提出類似要求的通知函，但此舉不會對公司營收造成重大影響。

路透報導指出，美國政府通常以國家安全為由實施出口管制，像是去年對中國採取的半導體晶片技術管制，但目前尚不清楚向中東出口這些晶片會構成哪些風險。

另有外媒指出，華府此舉是為了加重打擊北京發展AI的野心，除了限制中國和俄羅斯取得輝達頂規AI晶片之外，也要斷開中東與中國之間的AI關連。

去年9月超微證實已經收到美國政府的新規定，將停止向中國出口AI晶片MI250。之後輝達、超微和英特爾均推出針對中國市場的降規版AI晶片。