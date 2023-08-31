配合金融監督管理委員會(下稱金管會)於2023年8月17日發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，並成立「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，下設四個工作小組，分別負責準則採用、導入、法規調適、宣導及教育訓練，櫃買中心擔任「宣導及教育訓練」工作小組召集人，配合金管會推動計畫，於今日推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」全新網站，專區包含我國接軌架構、IFRS永續揭露準則、宣導專區、實務指引及問答、以及永續知識等5大主題，此外也設置專屬的聯絡信箱，提供各界對永續資訊一站式整合服務。

櫃買中心表示，為解決上市櫃公司對於接軌IFRS永續揭露準則之焦慮，金管會已考量國內量能，規劃自2026年會計年度起，上市櫃公司依資本額規模分三階段適用，將具財務重大性的永續資訊揭露於年報，以聚焦於投資人觀點，同時考量減輕企業負擔，也研議精簡年報項次及內容，另證交所及櫃買中心現刻正研議永續報告書揭露框架及建置數位化平台，以減少重複揭露，並自動產製初版永續報告書等重要資訊，提供公司進一步編輯修改。

櫃買中心說明，接軌IFRS永續揭露準則專區目前已可瀏覽2022年底由櫃買中心、證交所、期交所、集保公司共同辦理四場介紹國際永續揭露準則第S1號及第S2號草案內容，以協助企業初步瞭解永續相關財務資訊揭露對財務報表編製之影響，另該專區同步整合金管會、會計研究發展基金會、櫃買中心與證交所永續資源網站，包含永續發展行動方案、溫室氣體盤查(上市櫃永續發展路徑圖)、永續報告書專區等，其中櫃買中心永續報告書專區提供536個企業永續報告書中實務揭露案例，並區分初級做法、進階做法及領先做法，供企業參考。

再者，有別於範例提供概括性之揭露原則，實務揭露案例可以使企業找尋相類似之同業，參考其永續報告書揭露或提升永續績效的實務做法，另外也提供負面案例，作為企業在永續發展實務運作上之借鑑。

櫃買中心指出，專區網站初步為1.0版本，將持續配合專案小組永續準則研議進度，陸續推出實務指引及相關問答，並開設訓練課程、舉辦宣導會、錄製短影片等多元化宣導方式，以持續強化擴充網站各項功能，並呼籲上市櫃公司配置適當人力，在金管會、櫃買中心、會計研究發展基金會及證交所之協助與輔導下，將可循序漸進接軌IFRS永續揭露準則，加速企業永續轉型及承諾，實現我國2050年淨零排放之目標。