瑞信交易業務涵蓋從股票到貨幣的各種產品。但是瑞信的客戶現在無法增加部位，或延長還款期限。

現有部位將繼續得到服務，流向全球財富管理公司和瑞士分行的資金仍不受影響。

展望未來，瑞信將重點放在透過瑞銀，來整合新的客戶活動。

在瑞銀合併瑞信之後，現在瑞銀又在吸收瑞信的道路上，往前邁進一步。

能否保留瑞信客戶，是瑞銀是否成功整合的關鍵。

投資人還將關注瑞銀於周四公布的財報，為兩家銀行合併後的首份財報。